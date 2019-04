Boletim confirma 530 novos casos de dengue

Curitiba – A Secretaria de Estado da Saúde já confirmou 530 novos casos de dengue no Estado, conforme o boletim divulgado nessa terça-feira (9). O balanço desta semana indica o total de 2.553 casos da doença, contra 2.023 na semana anterior, aumento de 26,2%.

Também foi confirmada uma morte por dengue em Cascavel – uma mulher de 80 anos, portadora de hipertensão arterial e diabetes, que contraiu a doença em Cascavel. Agora, são três mortes causadas pela doença no Estado. Os outros dois casos foram registrados em Londrina, em pessoas que moravam no Município.

Além disso, há uma morte em Cascavel ocorrida fim de semana que ainda se investiga se a causa foi dengue.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, destaca que a dengue é enfrentada com ações em parceria com os municípios e com apoio de todas as Regionais de Saúde. “Nossa mobilização é permanente, com atividades de orientação de combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus em todas as cidades. Mas precisamos da ajuda da população para a eliminação de focos, mantendo os quintais e os terrenos limpos, sem lixo acumulado e sem recipientes com água parada”, alerta.

A médica-veterinária Ivana Belmonte, da Secretaria da Saúde, explica que, além da remoção de criadouros, um trabalho mais aprofundado é feito nos municípios. “Diante dos casos notificados, as equipes de Vigilância fazem a busca ativa por focos e criadouros em um raio de nove quarteirões do local de contaminação”.

O Paraná também registrou o primeiro caso autóctone de zika vírus, em São José dos Pinhais. Um homem de 37 anos contraiu a forma leve da doença e passa bem.

Incidência

A incidência da dengue no Estado é de 21,74 casos por 100 mil habitantes. O Ministério da Saúde classifica como baixa incidência quando o número de casos autóctones é menor do que 100 por 100 mil habitantes.

Os municípios com maior incidência de dengue são: Japurá, Francisco Alves, Lupionópolis, Uraí, Santa Mariana, Itambé, Rancho Alegre, Leópolis, Abatiá, Cafeara, Moreira Sales e Santo Antônio do Paraíso.

Seguem em risco de epidemia 78 municípios e 117 estão em estado de alerta.