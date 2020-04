Boletim atualizado: Foz tem 25 casos confirmados da Covid-19

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou neste sábado (04), mais dois casos positivos de Covid-19. Com estes resultados, sobe para 25 o número de casos confirmados da doença no município. Outros 40 casos estão em análise e 210 foram descartados.

Os novos casos tratam-se de um homem de 52 anos e uma mulher de 29 anos. O paciente está internado no Hospital Municipal Padre Germano Lauck desde o dia 27 de março. Ele foi internado com sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e permanece em isolamento. Foram coletadas amostras para investigação de outras doenças respiratórias, incluindo a Covid-19. O paciente está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da ala COVID com uso de ventilação mecânica. A Vigilância Epidemiológica está investigando a transmissão da doença neste caso.

A mulher, de 29 anos, procurou atendimento médico no dia 30 de março, com sintomas respiratórios leves depois de retornar de uma viagem a São Paulo. Ela foi classificada como caso suspeito, realizou a coleta para diagnóstico e foi orientada quanto aos cuidados de prevenção e isolamento domiciliar por 14 dias. A equipe da Vigilância Epidemiológica segue monitorando a paciente, que apresenta sintomas leves.

Dos 25 casos confirmados em Foz do Iguaçu, 10 já foram liberados do isolamento domiciliar, estão assintomáticos e recuperados; 13 permanecem em isolamento domiciliar e apresentam sintomas leves e 2 pacientes estão internados, um no Hospital Municipal e outro no Hospital Ministro Costa Cavalcanti.