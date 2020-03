Bloqueio de inspeção começa na terça-feira em Cascavel

A prefeitura de Cascavel alterou a data de início do bloqueio de inspeção sanitária nos acessos de Cascavel. A medida começaria na segunda-feira (23), mas foi adiada para a terça-feira (24).

Bloqueio

Segundo a prefeitura forças policiais serão responsáveis pela instalação de barreiras nas entradas da cidade. Quem é de outra cidade e vier para permanecer em Cascavel será cadastrado e monitorado em quarentena, com os dados condicionados à base das polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal. A ideia é identificar pessoas que possam estar com o coronavírus e garantir que não espalhe o vírus.

Já os cascavelenses que estão em isolamento recomendado pela vigilância de inspeção e saúde, se forem abordados em circulação responderão pelos crimes de desobediência e de infração de medida sanitária preventiva.

Toque de recolher

As mesmas penalidades se aplicam aos que desobedecerem ao toque de recolher, que já começa nesta segunda-feira (23) e tem vigência das 20h às 6h. Poderão circular nas ruas apenas pessoas que justificarem a necessidade ou que atuam em serviços essenciais.

Horários alterados

Também há mudança no horário de funcionamento de supermercados. O atendimento aos domingos não será mais permitido e de segunda a sábado as lojas podem atender das 8h às 19h com restrição a 30% da capacidade.

Já os postos de combustíveis só podem atender das 6h às 18h.