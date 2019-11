Blindado contra espiões, Flamengo treina com elenco completo em Lima

Rio de Janeiro – No início da tarde de ontem (21), o elenco do Flamengo treinou pela primeira vez em Lima, capital do Peru e sede da decisão da Libertadores diante do River Plate, amanhã (23). O técnico Jorge Jesus comandou a atividade no La Videna, CT da Federação Peruana de Futebol, com todos atletas à disposição para a final.

Apenas os 15 minutos iniciais, com corrida no gramado e trabalho de aquecimento, puderam ser acompanhados pela imprensa. Neste tempo, viu-se que o clima entre os atletas, apesar de concentrados, era de tranquilidade.

Os 30 jogadores relacionados por Jorge Jesus estão à disposição do treinador para a decisão. Antes da partida, o Flamengo voltará a treinar no La Videna na manhã desta sexta-feira (22). Para dar maior privacidade aos atletas e comissão técnica, o campo de treino do La Videna foi cercado com tapumes, que impedem a visão das casas e prédios ao redor do CT usado pela seleção principal do Peru. Para a imprensa, a estrutura é mínima, com os jornalistas protegendo-se do sol de Lima embaixo de tendas na arquibancada.

Com a segurança reforçada no La Videna, os jogadores não terão qualquer contato com a torcida no CT. Contudo, um grupo de torcedores do Flamengo deu um jeito para dar apoio ao time. Em um prédio ao lado do La Videna, faixas foram estendidas e os cantos puderam ser ouvidos do campo.