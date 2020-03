Black Sharks vence Cascavel Olympians na estreia do Paranaense de Futebol Americano

Time cascavelense não conseguiu segurar a pressão do Foz do Iguaçu Black Sharks - Bruno Silva

Time cascavelense não conseguiu segurar a pressão do Foz do Iguaçu Black Sharks - Bruno Silva

Jogando em casa, o Cascavel Olympians não conseguiu segurar a pressão do Foz do Iguaçu Black Sharks e foi derrotado por 24 a 13, na estreia do Campeonato Paranaense de Futebol Americano, em partida disputada na tarde deste domingo (1º), no estádio Ninho da Cobra, em Cascavel.

Empurrado pela torcida, o Olympians abriu o placar com uma interceptação retornada para o touchdown. O time do Sharks reagiu e conseguiu a virada ainda na primeira metade da partida. O Foz ainda ampliou a vantagem com um field goal.

O jogo permaneceu equilibrado e a equipe cascavelense ensaiou uma reação, pontuando com um novo touchdown. Mas os iguacuenses marcaram outra vez com uma corrida longa, jogando um balde de água fria no time da casa.

O Olympians seguiu lutando, mas uma interceptação dentro já próximo à endzone adversária foi crucial para determinar a derrota. Placar final: 24 a 13.

A próxima partida do Olympians será no dia 15 deste mês, novamente em casa, diante do Francisco Beltrão Red Feet, que também foi derrotado na estreia pelo Indians, de São Miguel do Oeste (SC).

Ao fim da primeira rodada, o Foz Black Sharks garantiu a liderança da divisão Oeste, seguido pelo São Miguel Indians. Francisco Beltrão Red Feet é o terceiro, enquanto o Olympians é o quarto colocado.