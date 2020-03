Biopark oferece mentoria virtual para auxiliar empresas

Entre as medidas tomadas pelas empresas para evitar a proliferação do COVID-19 está o trabalho em modalidade home office. Essa realidade também está presente entre as empresas residentes do Biopark – atualmente são 24 e que geram mais de 130 empregos diretos.

Todas as empresas que atuam no Biopark têm acesso a uma rede de mentorias em diversas áreas, que auxiliam no desenvolvimento de seus negócios. Preocupado em manter esse suporte, o grupo de mentores do Biopark têm realizado os atendimentos de forma virtual.

Uma das empresas beneficiadas foi a Microbrás, que atua na área de impressoras 3D. “No Biopark nós já tivemos mentorias nas áreas de vendas e produção, e agora em planejamento estratégico e finanças. O mais importante para nós é que, mesmo com o advento do coronavírus, estas mentorias têm continuado por videoconferência e se adaptado ao que está acontecendo. Tudo isso tem feito toda a diferença para nós”, explica Maureu Benvenho, fundador da Microbrás.

“Decisões estratégicas estão tendo que ser tomadas para descobrirmos onde aplicar nossos recursos neste momento, quais projetos devem ser acelerados ou adiados, e se devemos gastar recursos em projetos que podem ser relevantes nesse período. Por exemplo, estamos oferecendo nossa expertise em impressão 3D para contribuir com a confecção de viseiras, máscaras e peças para uso de profissionais de saúde”, acrescenta Maureu.

Segundo o Diretor de Negócios, Paulo Victor Almeida, é um momento em que as empresas precisam buscar novas formas de manter a operação. “Nós temos grande compromisso com as empresas residentes do Biopark, por isso, mesmo no momento em que foi necessário reduzir as atividades presenciais, mantivemos o suporte on-line, especialmente com as mentorias que são tão importantes para ajudar em questões referentes ao crescimento dos negócios”, relata.

O empreendedor Victor Bruno Canever, da empresa Guardian Tech, recebeu mentoria on-line para tratar de questões estratégicas do seu planejamento. “As mentorias dão mais segurança e auxiliam a empresa na tomada de decisões. Sozinho, como empresa pequena, não teria essa estrutura”, relata.

“Sabemos que as empresas precisam se manter para quando esse momento difícil passar, por isso nossa preocupação em oferecer o conhecimento acumulado no Biopark para que possam dar continuidade às atividades, gerar empregos e contribuir com crescimento de Toledo e região”, completa Paulo Victor Almeida.

Alternativas

Lucas Brunetto Cari, da empresa West Software, relata que a equipe tem se organizado para manter o trabalho virtualmente. “Fazemos reuniões a cada dois ou três dias com toda a equipe, mas de forma contínua mantemos contato para tomadas de decisão na atividade que cada um exerce. Devido a pandemia desmarcamos viagens e reuniões onde era necessária nossa presença, não é fácil, mas o momento é de pensar no coletivo”.

Oferecer conteúdo aos clientes também tem sido uma opção entre as empresas instaladas no Biopark, como é o caso da Aumenta Venda que intensificou as publicações em seu blog para compartilhar conhecimento. “Especialmente neste momento de fragilidade, é de suma importância mostrarmos aos empresários que existem alternativas para darem continuidade aos seus negócios”, explica Emerson Kochem, Gerente Comercial da empresa.