Binário Kennedy/Recife será prolongado até a FAG

Em cerimônia marcada nessa terça-feira (26), no salão de atos da Prefeitura de Cascavel, o prefeito Leonaldo Paranhos assinou a ordem de serviço para o início das obras do prolongamento do Binário Kennedy/Recife até a FAG, que visa desafogar o tráfego da Avenida Brasil na região oeste da cidade. Com valor de R$ 3.750.001,11, a Contersolo Construtora de Obras Ltda venceu o certame, na modalidade LPN (Licitação Pública Nacional), e tem prazo de 180 dias para concluir os serviços.

O projeto faz parte das obras do PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado), que tem financiamento do BDI (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

O contrato prevê o alargamento das Ruas Recife e Presidente Kennedy no trecho existente, passando de 7 para 9 metros de largura, e o prolongamento das duas ruas até a Avenida Amazônia, no Loteamento FAG, com a construção de uma ponte sobre o Córrego Bezerra.

Nesse prolongamento, as duas vias serão transformadas em via única, com a implantação de uma avenida de quatro pistas de rolamento, mais estacionamento dos dois lados, com canteiro central.

Calçadas

No mesmo ato, o prefeito autoriza a licitação da terceira fase de implantação de calçadas em próprios públicos. Serão mais 17.141,96 m² de benfeitorias executadas com recursos 100% do BID, totalizando R$ 1.007.340,54, beneficiando 14 prédios do Município.

Veja o AO VIVO da assinatura: