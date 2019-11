Biblioteca Virtual da Pearson fica acessível a cegos e ajuda no combate às fake news

Preocupada em ampliar o acesso à formação continuada e ensino por toda a vida, a Pearson, empresa líder mundial do setor de educação, acaba de atualizar a Biblioteca Virtual. O acervo com mais de 8 mil títulos agora está acessível também para cegos e deficientes visuais. A atualização ainda é aliada no combate às fake news, já que permite compartilhar citações e trechos dos livros digitais em conversas de WhatsApp e postagens no Twitter e no Facebook.

O acervo de ebooks disponíveis para mais de 3 milhões de assinantes inclui novas soluções de estímulo à leitura, como o acompanhamento de metas para páginas lidas por dia, semana ou mês. A atualização ainda conta com o Cartão de Estudo que marca conceitos e até mesmo cria jogos de perguntas e respostas.

“Todos os usuários podem criar games para eles próprios. A gamificação em conteúdos educacionais é uma forma de reter o conhecimento”, Rafael Furtado, vice-presidente de Ensino Superior. Ele ainda destaca mudanças gráficas que “deixaram a plataforma mais intuitiva”.

Atualmente, a biblioteca abriga 26 editoras, em diversas áreas de conhecimento. Mais do que disponibilizar os livros digitais, os parceiros também poderão incluir novos conteúdos, como resenhas e dicas.

A solução da Pearson está presente em mais de 400 instituições de ensino superior. Lançada há quase 15 anos, a Biblioteca Virtual é ideal para aqueles que estão constantemente buscando se desenvolver.

Sobre a Pearson

A Pearson é a maior empresa de educação do mundo, atuando com conteúdo, avaliação e uma variedade de serviços de ensino e aprendizagem aliados a tecnologia. Nossa missão é ajudar pessoas a progredirem por meio do acesso a melhores oportunidades de ensino. Acreditamos que o aprendizado abre caminho para oportunidades, levando a carreiras recompensadoras e melhores condições de vida.