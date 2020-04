Biblioteca Pública lança canal de contação de histórias no YouTube

A Biblioteca Pública do Paraná acaba de lançar um canal no YouTube para veicular seus dois projetos semanais de contação de histórias online. Seção Infantil Convida, publicado às segundas-feiras, traz conteúdos selecionados e gravados por contadores parceiros.

Hora do Conto Virtual, que vai ao ar todas as quartas, disponibiliza vídeos produzidos pela própria equipe da biblioteca. A BPP segue a orientação do Governo do Estado para o enfrentamento ao coronavírus e está fechada por tempo indeterminado.

VÍDEOS E TUTORIAL – No primeiro vídeo da série Seção Infantil Convida, Mariane Conceição Vieira apresenta uma leitura de Lino, do escritor e ilustrador André Neves.

E na quarta edição da Hora do Conto Virtual, Luy Henrique conta a história Quando me Sinto Zangado, de Trace Moroney. O tutorial da semana, baseado no livro de Moroney, ensina a encadernar um diário com materiais simples, como barbantes e clipes. Confira nos links abaixo.

Seção Infantil Convida: Lino – Assista aqui

Hora do Conto Virtual: Quando me Sinto Zangado – Assista aqui

Tutorial de encadernação – Baixe aqui