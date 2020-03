Biblioteca de Cascavel tem cerca de 75 mil livros

A Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos é um espaço destinado a toda a comunidade de Cascavel. Situada bem no coração da cidade, no Centro do Município, já abrigou a prefeitura no passado, mas hoje guia estudantes para o caminho do conhecimento, educa crianças pelo mundo da leitura e inspira muitos cascavelenses com as histórias em seus livros.

A média diária de visitação na Biblioteca é de 120 pessoas. O público vai interessado nos 75 mil livros que compõem o acervo, sendo que os mais procurados são de literatura, literatura infantojuvenil e autoajuda. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

Além disso, o espaço também conta com outros atrativos, como sala multimídia, sala de cinema, fonoteca, videoteca, sala de estudos e a Sala Verde, famosa por conter diversos tipos de exposições ao longo do ano. O prédio também abriga o talento de inúmeros artistas locais e de fora no Museu de Arte de Cascavel.

Durante o ano, a Biblioteca também é palco para inúmeros eventos, desde contação de histórias a apresentações de peças teatrais. “O nosso principal objetivo é o incentivo à leitura”, destaca a coordenadora do local, Katiane Viel de Farias.

Carteirinha

Ficou interessado em emprestar os livros da Biblioteca? Para fazer o cadastro, é necessário um documento de identidade com foto, número de CPF, três números de telefone para referência, comprovante de residência e R$ 1 para plastificação.

Tampinhas solidárias

Segundo a coordenadora Katiante Viel de Farias, a Biblioteca Pública também tem um papel importante em relação à “conscientização da responsabilidade socioambiental”. Uma prova disso é a Campanha Tampinhas Solidárias, que visa à arrecadação de tampinhas recicláveis, que serão repassadas à Pastoral da Pessoa Idosa de Cascavel. Por lá serão produzidos brinquedos para crianças carentes com os materiais recicláveis.

As tampinhas podem ser doadas até a Semana do Meio Ambiente: dia 5 de julho. A coleta está sendo realizada na Biblioteca Pública, na Rua Paraná, 2.786, Centro de Cascavel.

As 20 primeiras pessoas que doarem 100 ou mais tampinhas serão presenteadas com um livro selecionado pela equipe da Biblioteca Pública.