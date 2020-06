Beto Preto assume vice-presidência regional do Conass

A vice-presidência do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), na Região Sul, será ocupada pelo secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto.

Ele foi conduzido ao cargo com a missão de representar as demandas regionais, numa ampla frente democrática de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e com a meta de somar nos esforços de enfrentamento à Covid-19.

“Agradeço o apoio dos demais secretários da Região Sul, e de maneira integrada vamos trabalhar para superar a crise da pandemia, de forma institucionalizada e com a responsabilidade que nos é exigida no momento. Os Estados precisam de apoio e de unidade neste enfrentamento”, afirmou Beto Preto.

Membro ativo do Conass, o secretário destacou ainda a necessidade de um diálogo permanente com as demais lideranças da saúde no Brasil para mitigar os efeitos da pandemia.

“O cenário exige equilíbrio e, mais do que isso, um suporte permanente aos gestores. Muitos estão com dificuldades operacionais e devemos ampliar este debate para que ganhe um forte eco de ações”, disse.

O mandato de vice-presidente regional vai até abril de 2021. Beto Preto assume em razão da escolha dos secretários de saúde representantes do Sul, após a vacância da vaga, que era ocupada por Santa Catarina.