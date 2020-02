O cascavelense Paulo Bento está programando para a próxima semana o seu primeiro treino com o novo carro, o Ford New Car. Será a primeira ação na preparação da equipe New Holland/Barão Automóveis para o Turismo Nacional deste ano. “Se tudo der certo, colocaremos o carro na pista na próxima semana para fazer os acertos para a abertura da temporada. A ansiedade é grande e acreditamos em um bom início de temporada”, frisa Paulo Bento.

Relacionado