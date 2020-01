Benefícios do Chá Verde

O chá verde tem cafeína e catequinas que aceleram o metabolismo, logo, seu principal objetivo é ajudar a emagrecer, mas também possui outros importantes benefícios, como proteger as células do organismo, retardar o envelhecimento celular, combater o colesterol, prevenir doenças do coração e ajudar a prevenir vários tipos de câncer.

Além disso, graças a cafeína, o chá verde também ajuda a aumentar a concentração mental, portanto, a recomendação é para que se tome o chá pela manhã. Quem preferir tomar doses menores de cafeína pode substituir o chá verde pelo chá branco, que também estimula a queima de gordura.

Uma opção para emagrecer é tomar o chá verde com limão, pois o chá verde e o limão, juntos, aumentam o poder desintoxicante do organismo, facilitando a perda de peso. O limão também ajuda a aumentar o poder antioxidante do organismo, fortalecendo o sistema imune e favorecendo o emagrecimento de forma saudável.

Para fazer o chá com limão é preciso uma xícara de água, uma colher de chá verde e suco de meio limão. A água já fervida deve ser adicionada as folhas de chá verde, é preciso deixar o chá repousando por 10 minutos. Depois é só coar, adicionar o suco de limão e beber. O limão é um grande aliado para ajudar a disfarçar o sabor amargo do chá verde.

O chá verde pode ser encontrado na forma de folhas secas, saquinhos de chá triturado ou granulado, podendo ser consumido quente ou frio e é possível comprar nos supermercados ou em lojas de produtos naturais.

Fonte: tuasaude