Bebê de dois meses morre com suspeita de covid-19 no HU de Cascavel

Um bebê de dois anos morreu na última quarta-feira (20) no HU (Hospital Universitário) de Cascavel com suspeita de covid-19. O menino era morador de Nova Aurora e, segundo a mãe, teria sido dispensado pelo médico plantonista na segunda-feira (18), quando ela o levou à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) em Nova Aurora.

Ela conta que o estado de saúde do menino se agravou e, na terça-feira (19), retornou à UPA e o médico intubou o menino imediatamente, que logo após foi transferido para o HU de Cascavel. No hospital, segundo a mãe, a equipe identificou a suspeita de covid-19 e o bebê foi para a ala que trata da doença, onde morreu no dia seguinte.

A Prefeitura de Nova Aurora não se pronunciou sobre o caso.

O que diz o HU

O HU informou que, assim como os demais pacientes, o bebê passou pela triagem, que constatou histórico de febre e insuficiência respiratória, sendo tratado como suspeita de coronavírus e admitido na Ala Covid-19. A coleta do exame foi enviado ao Lacen (Laboratório Central do Paraná), que deve confirmar ou descartar a doença nos próximos dias.

O hospital ressaltou que o protocolo de atendimento dos pacientes contempla uma triagem prevista no plano de contingência da unidade hospitalar e que o quadro clínico de insuficiência respiratória é tratado como suspeita de covid-19.

Óbito em Jesuítas

Outro óbito com suspeita de covid-19 foi registrado em Jesuítas. Um homem de 56 anos morreu na tarde da última quarta-feira (20) no Hospital Bom Jesus, em Toledo. Ele tinha sintomas da doença e teve complicações, por isso foi levado à UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Também é aguardado o resultado exame enviado ao Lacen.