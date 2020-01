BB espera R$ 1 bilhão em propostas no Show Rural

Cascavel – O Banco do Brasil é um dos mais antigos participantes e parceiros do Show Rural. A expectativa para a edição de 2020, de 3 a 7 de fevereiro, é de recepcionar R$ 1 bilhão em propostas de financiamento. A cifra foi apresentada ontem (22), durante encontro de superintendentes do banco com a presidência da Coopavel, que organiza o evento em Cascavel.

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, recepcionou o superintendente do Banco do Brasil no Paraná, Fabrício Casali Reis, o superintendente comercial de Cascavel, Carlos Mohabe Guedes de Carvalho, e o assessor da superintendência comercial local, Fedrigo Raymundi. O Banco do Brasil participa do Show Rural desde a primeira edição, em 1989.

Para a 32ª edição, o Banco do Brasil contará com a colaboração de mais de 100 especialistas em agronegócio. As solicitações de crédito poderão ser feitas no próprio estande ou ainda por meio de recursos eletrônicos, como um aplicativo específico mantido pelo banco, informa Fedrigo.

As linhas disponíveis são para pecuária, máquinas e implementos, insumos, veículos, investimentos e custeio. Há recursos também para projetos de energia fotovoltaica com taxas e prazos dos mais competitivos.

O evento

O 32º Show Rural será de 3 a 7 de fevereiro de 2020, com expectativa de receber 250 mil visitantes e de movimentar R$ 2 bilhões pelas empresas participantes. O número de expositores será de 650.