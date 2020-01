Bazar beneficente será realizado para ajudar Abrigo São Vicente de Paulo

Comprar com qualidade e preços baixos é bom, mas poder ajudar pessoas com isso é ainda melhor. E é justamente isso que o I Bazar Beneficente do Abrigo São Vicente de Paulo irá proporcionar à população cascavelense, neste sábado, dia 01 de fevereiro. Os produtos disponíveis para compra são os apreendidos pela Receita Federal e doados para a entidade arrecadar fundos para manutenção da casa.

O bazar será realizado nas dependências do próprio Abrigo São Vicente de Paulo, na Avenida Jaime Duarte Leal, 110, no bairro Maria Luíza, em Cascavel, com início às 08h e término às 18h, sem pausa para o almoço; a entrada para o bazar será pelo portão de acesso do salão da macarronada.

Toda a renda arrecadada com a venda dos produtos será revertida para a manutenção da entidade, que cuida de 40 idosos que não têm condições financeiras para se manter, ou que são retirados das ruas, ou que sofreram abandono familiar, ou seja, dependem totalmente do abrigo, que cuida para que todos os velhinhos tenham uma vida mais digna.

Além dos custos comuns para oferecer mais qualidade de vida aos idosos, existem gastos que a terceira idade exige, como médicos, nutricionistas e psicólogos, por exemplo. O Abrigo São Vicente de Paulo oferece todas as condições possíveis para os idosos viverem bem. Um exemplo de custo permanente, além dos cuidados básicos, são as fraldas, que são utilizadas cerca de 2.500 por mês.

Participando do bazar, você estará contribuindo com a manutenção do Abrigo São Vicente de Paulo, além de garantir aquele item desejado com um preço mais em conta. Aproveite a oportunidade e faça uma boa ação! Participe! Os idosos agradecem sua generosidade.