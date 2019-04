Bazar beneficente destina renda para creche no Morumbi III

O Centro de Educação Infantil Nossa Senhora da Conceição fica na região do Morumbi, uma das mais populosas de Foz do Iguaçu. (Foto Daniel de Medeiros)

Conhecido carinhosamente como “Creche da Irmã Ernesta”, o Centro de Educação Infantil Vicentino Nossa Senhora da Conceição é uma instituição comunitária que atende quase 100 famílias no bairro Morumbi III: uma das regiões mais populosas da cidade.

Embora receba recurso do município de Foz do Iguaçu, o Centro de Educação Infantil Vicentino precisa de ajuda. Por isso, com o apoio de um lote de produtos doados pela Receita Federal será promovido o Bazar Vicentino.

O evento é organizado por voluntários e apoiadores. Há grande variedade de produtos para venda: são peças de vestuário, eletrônicos, celulares, cosméticos, perfumes, brinquedos e artigos para casa. A dica é aproveitar a oportunidade pensando nos próximos feriados, afinal, Dia das Mães e Dia dos Namorados estão quase aí.

Irmã Amábile Carniel, coordenadora pedagógica, conta que o principal objetivo com a comercialização desses produtos é juntar fundos para realizar algumas melhorias, a fim de democratizar o serviço já oferecido de maneira gratuita à maioria das crianças: “A gente quer comprar os pavers pra reformar a calçada da escola, pesando no bem-estar das pessoas que precisam” – explica.

A Irmã também revela que a maior dificuldade que as voluntárias encontram, ao realizar esse trabalho, é financeira. “Nós somos mantidas pela Congregação Vicentina, a prefeitura paga os professores e funcionários, mas se uma máquina estraga, por exemplo, de onde a gente vai tirar dinheiro pra arrumar? Quando precisa comprar um material pedagógico, um brinquedo… tudo a gente precisa correr atrás” – comenta.

O Bazar Vicentino será realizado no próximo sábado, 6 de abril, das 8h30 às 18h na Rua Otávio Portes, 156, no bairro Morumbi III. É importante lembrar: o limite de aquisição é de R$ 700,00 (setecentos reais) em produtos por pessoa. É obrigatória a apresentação do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e o pagamento poderá ser feito apenas em dinheiro.

Para mais informações, acesse a página do evento no link http://bit.ly/BAZARVICENTINO ou pelo telefone (45) 3578-5411.