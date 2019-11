Basquete feminino está classificado

O basquete feminino do Brasil está classificado para o Pré-Olímpico Mundial. Em clássico disputado domingo (17) com a Argentina, em Bahía Blanca, província de Buenos Aires, a seleção brasileira venceu a equipe da casa por 78 a 55 e fechou o Pré-Olímpico das Américas com seu objetivo cumprido. Com o resultado, o Brasil terminou a competição com uma derrota para os Estados Unidos e duas vitórias, sobre Colômbia e Argentina. Agora, em 2020, o Brasil buscará a vaga em Tóquio 2020. Nos próximos meses, a CBB irá definir e divulgar o calendário de preparação para o torneio seletivo. O sorteio das chaves será no dia 27 de novembro, na Suíça, na sede da Fiba. Serão 16 seleções em quatro grupos com quatro países em cada um. Como EUA e Japão já estão classificados, efetivamente serão 14 países em busca de 10 vagas. A chave brasileira pode ser na França, Sérvia, Bélgica ou China.