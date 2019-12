Basquete feminino enfrentará a Sérvia, bronze na Rio 2016, em jogo amistoso

Rio de Janeiro – A seleção feminina de basquete terá um duro teste antes da estreia no Pré-Olímpico Mundial, em Bourges, na França. Nesta semana, a CBB (Confederação Brasileira de Basquete) acertou um amistoso em Belgrado diante da Sérvia, bronze na Rio 2016, campeã da EuroBasket em 2015 e bronze em 2019. O jogo está marcado para o dia 3 de fevereiro.

“Esse amistoso é a coroação de um planejamento importante traçado para a seleção feminina visando ao Pré-Olímpico Mundial. Além dos treinos no Rio de Janeiro, na estrutura olímpica, com o apoio do COB e todas as necessidades atendidas, vamos enfrentar uma seleção fortíssima, bronze na Rio 2016 e que está entre as melhores do mundo. Sem dúvida é um teste que nos deixará ainda mais prontos para o Pré-Olímpico Mundial”, avaliou o secretário geral da CBB, Carlos Fontenelle.

Na última segunda-feira (16), a CBB divulgou as 17 convocadas para o período de treinos visando à disputa. Elas se apresentarão no dia 12 de janeiro e treinarão até o dia 27 na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Os trabalhos físicos de força serão realizados no CT do Time Brasil, no Parque Aquático Maria Lenk.

Ano dourado

Em 2019, o Brasil conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, quebrando uma sequência sem ouros que vinha desde Havana 1991. Também foi bronze da AmeriCup e depois se classificou bem no Pré-Olímpico das Américas, vencendo Argentina e Colômbia e jogando de igual para igual com os Estados Unidos completos. Nas próximas semanas, a CBB irá divulgar a programação completa da seleção feminina até o Pré-Olímpico Mundial.