Barreira sanitária é liberada para entrada de argentinos na Argentina

Foi liberada na tarde desta segunda-feira (30) a barreira sanitária sobre a Ponte Tancredo Neves entre Foz do Iguaçu (Brasil) e Puerto Iguazú (Argentina) para a entrada de 16 cidadãos argentinos que estavam acampados na rodovia e aguardavam liberação para saírem do Brasil e entrarem na Argentina.

De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) as barreiras da ponte foram liberadas apenas para os 16 argentinos e não se sabe se eles conseguirão entrar no país por conta dos trâmites migratórios.

Na fronteira entre Brasil e Paraguai também havia paraguaios tentando voltar para o país de origem. As informações são de que cerca de 200 paraguaios estão fazendo os trâmites migratórios durante esta tarde e que até à noite devem conseguir entrar no Paraguai onde permanecem em quarentena.