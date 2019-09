Banco de Olhos volta a coletar córneas de doadores

A Secretaria de Saúde do Estado do Paraná cumpriu o compromisso firmado e enviou na tarde desta quarta-feira (25), nova remessa de conservantes para a preservação de córneas. Com a disponibilização do insumo, as equipes do Banco de Olhos que atuam em Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco, Medianeira, Toledo e Guarapuava já retomaram a coleta de doações.

O Banco de Olhos é mantido voluntariamente pelo Hospital de Olhos de Cascavel, como uma contribuição social. A ele compete receber, analisar e preservar os tecidos, com conservantes fornecidos pelo Sistema Estadual de Transplantes.

Em seguida, as córneas são postas à disposição da Secretaria Estadual da Saúde, a quem cabe administrar a fila de espera. Sem os conservantes para sua preservação, que deveriam ser fornecidos pelo Sistema Estadual de Transplantes, a captação teve de ser suspensa, temporariamente.

“A pronta ação do Governo do Estado evitou prejuízos maiores ao fluxo de doações”, disse a responsável técnica pelo Banco de Olhos de Cascavel, médica Selma Miyazaki, reafirmando sua confiança em que o abastecimento a partir de agora seja regularizado.