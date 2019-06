Banco de leite: 20 anos de história e doações

Hoje o Banco de Leite Materno de Cascavel comemora 20 anos de história. O local foi inaugurado em 1999 com apoio do Rotary Club de Cascavel Leste. São duas décadas orientando mães e alimentando bebês com leite materno.

Para celebrar a data, as doadoras de leite materno estão convidadas para um evento comemorativo, que será realizado amanhã, às 14h, no Auditório do Prédio de Ensino do HU (Hospital Universitário), na Avenida Tancredo Neves, 3224, no Bairro Santo Onofre.

Doações

Para que os bebês prematuros internados no HU sejam alimentados, o Banco de Leite conta com a boa vontade e o ato de amor das mamães pela da doação de leite materno. A equipe do Banco de Leite segue um cronograma de regiões e passa uma vez por semana na casa das doadoras recolhendo o leite.

Mas com a chegada das temperaturas mais amenas as doações caem de 30 a 40%. “Por dia nós arrecadamos de 8 a 9 litros de leite, mas no frio baixa para 4 a 5 litros, isso faz muita diferença. A gente sempre apela para as mães que têm bastante leite e podem doar, porque elas estão salvando vidas”, afirma a enfermeira do Banco de Leite Humano Josefa Bras da Silva. Ela explica ainda que a redução ocorre porque as doadoras sentem mais dificuldade para retirar o leite.

O Banco de Leite usa 8 litros de leite para amamentar 25 bebês prematuros, que recebem o leite de duas em duas horas. No inverno, como o estoque diminui, os bebês em estado mais crítico têm preferência para receber o alimento com a mesma frequência dos dias de estoque normal. “Nós conversamos com os pediatras, eles avaliam os bebês mais prematuros ou com algum problema mais grave”, explica a enfermeira Josefa.

Ato de amor

Kamila Moraes Miller fez a primeira doação há pouco tempo. Ela conta que na primeira gravidez tinha vontade de doar, mas não sabia aonde ir e quando ficou grávida do segundo filho buscou informação. Um mililitro de leite meu pode salvar uma vida, então eu recomendo vir até o Banco ou entrar em contato para doar o excedente e alimentar os bebês que precisam”, afirma Kamilla.