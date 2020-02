Bancas de validação das cotas do processo seletivo de estudantes do IFPR acontecerão na próxima semana

A prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, e o IFPR (Instituto Federal do Paraná) divulgaram a lista de convocação de rondonenses para as bancas de validação das cotas do processo seletivo de estudantes EaD – Edital n. 77/2019.

No município rondonense serão ofertados quatro cursos. Para cotistas que pretendem cursar o técnico em administração, deverão comparecer no CEMEP na segunda ou terça-feira (10 ou 11), das 8h às 11h30 e das 14h às 17h.

Na quarta-feira (12), deverá participar da banca os cotistas de logística, no horário das 8h às 11h30 e das 16h às 20h30.

Já na quinta-feira (13), será a vez dos agentes comunitários de saúde, também das 8h às 11h30 e das 16h às 20h30.

Por fim, na sexta-feira (14), para os alunos interessados em cursar meio ambiente, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h.

Mais informações, poderão ser obtidas através do telefone 3254-3166, no Cemep.

Para os alunos não cotistas, a forma de ingresso em algum dos cursos será por sorteio público, que acontecerá nos dias 04, 05 e 06 de março, por sistema de sorteio eletrônico desenvolvido para a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A divulgação do resultado provisório será realizada no dia 9 de março.

O resultado final será divulgado no dia 18 de março. Os cursos, cujas aulas iniciam em 6 de abril, são na modalidade a distância. As videoaulas serão assistidas pelos alunos na sala própria do Cemep, uma vez por semana, das 19h às 22h.

O edital completo com todas as informações e a documentação exigida, está em https://ead.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2020/02/MARECHAL-CA%CC%82NDIDO-RONDON-FINAL.pdf.