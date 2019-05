Balé Teatro Guaíra celebra os seus 50 anos em Cascavel

A terceira companhia de dança mais antiga do Brasil está em festa. O Balé Teatro Guaíra comemora 50 anos de existência em 2019 com uma programação especial. Em Curitiba, os espetáculos comemorativos do início de maio tiveram ingressos esgotados em toda a temporada realizada no Guairão. Nesta sexta-feira (31), a celebração chega a Cascavel com a apresentação da montagem “O Segundo Sopro” no Teatro Municipal Sefrin Filho, com entrada franca. A sessão única faz parte do projeto de circulação do BTG em prol do seu cinquentenário.

Criada especialmente para o Balé Teatro Guaíra pela premiada coreógrafa paulista Roseli Rodrigues, a montagem de “O Segundo Sopro” estreou em 1999 e se tornou um dos espetáculos mais conhecidos da companhia. O vento, a água, as pedras, entre outros elementos, são a inspiração desta obra para enfatizar os sentidos espirituais da natureza em uma simbologia da própria existência. Para tanto, nove cenas são colocadas no palco: “Aurora”, “O Segundo Sopro”, “Corpus”, “A Partilha”, “Tetraktys”, “Uno”, “O Retorno”, “Auror II” e “Harmonia”.

No espetáculo, uma cortina de chuva artificial é usada para cobrir o palco com um espelho d’água sobre o qual os bailarinos do BTG se apresentam. Simbolicamente, “O Segundo Sopro” é a representação da própria água – o oposto e o complemento do ar, elementos que tornam possível a existência. De acordo com a produção do balé, a dança sob a cortina de água se tornou um dos momentos cênicos de maior impacto da história da companhia.

Por ter entrada franca, estão sendo distribuídos convites antecipadamente no próprio Teatro Municipal Sefrin Filho, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. Além de Cascavel, o projeto comemorativo de circulação ainda contempla as cidades de Ponta Grossa (17/5), Campo Mourão (24/5), Maringá (7/6) e Paranaguá (26/7) – com a apresentação do espetáculo“Carmen”. E Guarapuava (5/7) e Foz do Iguaçu (2/8) – também com “O Segundo Sopro”. Todos com entrada franca e serviço de audiodescrição.

Saiba mais sobre o Balé Teatro Guaíra

O Balé Teatro Guaíra foi criado em 1969 pelo governo do Paraná. É uma das mais importantes companhias oficiais do país, graças à sua representatividade histórica conquistada por meio deobras consagradas. Durante o seu percurso, o BTG realizou mais de 140 coreografias.

Em 2012, a companhia somou ao seu repertório a obra “A Sagração da Primavera”, de Igor Stravinsky, com coreografia da portuguesa Olga Roriz. No ano seguinte, o coreógrafo brasileiro Alex Soares trouxe “Predicativo do Sujeito”, uma obra bem humorada que explora grande vigor físico de sete homens e uma mulher, ao som do “Bolero”, de Ravel. Em 2014, o BTG foi presenteado com “Cinderela”, em comemoração aos seus 45 anos. A obra do coreógrafo espanhol Gustavo Ramirez Sansano foi criada com exclusividade para o Balé.

Em 2015, voltam à cena “Orikis” e “Trânsito”, da coreógrafa baiana Ana Vitória, e o consagrado “Romeu e Julieta”, com coreografia assinada por Luiz Fernando Bongiovanni e música de Prokofiev. Além de novas produções anuais, da manutenção de seu repertório e da difusão de espetáculos de qualidade, a companhia valoriza projetos de acessibilidade à dança e formação de plateia. É nesse sentido que o BTG contribui com o fortalecimento e perpetuação dos bens culturais paranaenses e nacional, estabelecendo dessa maneira um diálogo com a contemporaneidade, ao mesmo tempo em que preserva e valoriza a sua história.

Atualmente, a companhia apresenta um repertório focado na diversidade da dança contemporânea. Com a atual direção de Cintia Napoli (2012), o Balé Teatro Guaíra traz propostas que buscam autenticidade e ousadia, sem perder de vista a tradição.

Circulação Balé Teatro Guaíra 50 Anos

Espetáculo em Cascavel :

O Segundo Sopro

Data: 31 de maio, sexta-feira

Hora: às 20h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 905 – Centro – Cascavel

Ingressos: Entrada franca. A partir do dia 27 de maio serão distribuídos convites antecipadamente no próprio teatro, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Para informações : (41) 99136-7884

Demais espetáculos da Circulação :

07/06/2019 – Maringá – Teatro Calil Haddad – Carmen

05/07/2019 – Guarapuava – Teatro Municipal – O Segundo Sopro

26/07/2019 – Paranaguá – Teatro Municipal Rachel Costa – Carmen

02/08/2019 – Foz do Iguaçu – Praça da Paz – O Segundo Sopro

Projeto realizado via Lei de Incentivo à Cultura, com apoio da Prefeitura Municipal de Cascavel, patrocínio da Elejor e Copel e realização da ABABTG, Palco Paraná, Centro Cultural Teatro Guaíra, Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Governo do Paraná, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania, Governo Federal – Pátria Amada, Brasil.