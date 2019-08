Bahia vence o Flamengo pelo Brasileirão

Festa tricolor na Arena Fonte Nova! Na tarde deste domingo (4), o Bahia recebeu o Flamengo, pela 13ª rodada do Brasileirão, e com um hat-trick de Gilberto venceu o Rubro-Negro por 3 a 0. A vitória colocou os baianos momentaneamente na décima posição, com 19 pontos. Já o Flamengo é o terceiro colocado, com 24 pontos.

O jogo

Bahia e Flamengo fizeram um começo de partida equilibrado na Arena Fonte Nova. Jogando em casa, o Tricolor tentou uma pressão inicial e levou perigo em cobrança de falta de Lucca, aos seis minutos. O Rubro-Negro respondeu com duas chances consecutivas, aos 14. Na primeira, Rafinha cruzou na medida para Arrascaeta, que testou firme e viu Douglas Friedrich fazer um milagre debaixo das traves. Na sequência, Willian Arão aproveitou escanteio e cabeceou por cima da meta baiana. Aos 20, o Esquadrão voltou ao ataque e dessa vez não perdoou. Gilberto recebeu lançamento de Nino Paraíba e tocou na saída de Diego Alves. O atacante ainda precisou esperar a confirmação do VAR antes de fazer a festa com a torcida tricolor: 1 a 0.

A partida daí só deu Bahia. Aos 30, o camisa 9 do Tricolor apareceu mais uma vez. Depois de uma falha da defesa rubro-negra, o artilheiro fez o segundo dele na partida e ampliou a vantagem do time da casa. No último lance do primeiro tempo, o Esquadrão puxou um contra-ataque fatal com Artur, que tocou para o cara da partida: Gilberto, novamente bem posicionado, estufou as redes e saiu para o abraço: 3 a 0.

Na etapa complementar, o Bahia continuou no mesmo ritmo. Aos sete, após novo contra-ataque, Moisés invadiu a área e bateu forte obrigando Diego Alves a fazer boa defesa. A resposta do Flamengo veio aos nove. Arão arriscou o chute da intermediária e viu a bola passar rente à meta tricolor. Aos poucos o ritmo do confronto diminuiu. Mas na marca dos 29, o Esquadrão voltou a assustar. Ramires recebeu livre dentro da área e bateu colocado, mas parou nas mãos do arqueiro do Fla. Aos 33, Moisés criou nova chance para o time da casa e Diego Alves apareceu para evitar o gol. Sem mais bolas na rede, o placar parcial do primeiro tempo permaneceu até o apito final.