BADMINTON | Modalidade também faz campanha histórica em Pans

O badminton do Brasil também está fazendo uma campanha histórica nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. A modalidade, que até então tinha três medalhas como recorde em Pans, já tem cinco pódios garantidos na competição deste ano. Na manhã de ontem no Peru, foram confirmados dois bronzes: um nas duplas masculinas com os irmãos Francielton e Fabrício Farias e outro nas duplas femininas com Fabiana Silva e Tamires Santos. Mais tarde, durante a noite, o Brasil disputou mais três semifinais para definir as cores das medalhas, com o bronze, no mínimo, já garantido. A melhor participação do badminton brasileiro até agora em Jogos Pan-Americanos foi na última edição, em Toronto 2018, quando o País conquistou três medalhas: prata nas duplas femininas e nas duplas masculinas e bronze nas duplas mistas.