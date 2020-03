Azul suspende voos em diversas cidades devido à queda na demanda

Toledo – Em função da queda na demanda por voos gerada pela propagação do coronavírus, a Azul anunciou a suspensão de operações em algumas de suas bases, inclusive no Paraná.

A companhia informou que está em contato com os clientes impactados pelas alterações e ressalta que todos serão reacomodados em outros voos. Confira, a seguir, a lista das cidades: Do Paraná, fazem parte da lista Pato Branco, Toledo, Ponta Grossa e Guarapuava; as outras cidades são Lages (SC), Araxá (MG), Valença (BA), Feira de Santana (BA), Paulo Afonso (BA) e Parnaíba (PI). A suspensão é de 23 de março até 30 de junho.

E tem também um voo internacional, para Bariloche, cuja suspensão vai de 21 de março a 30 de junho.

Em Cascavel

Com voos operados pela Azul e pela Gol, em Cascavel ainda não foram sentidos impactos no transporte aéreo. De 1º a 7 de março houve 7.583 embarques/desembarques, e, na semana de 8 a 15 de março, 8.382. O mesmo ocorre no terminal rodoviário: 11.539 embarques/desembarques na primeira semana e, 11.225 na última semana. No entanto, a Cettrans, responsável pela administração dos dois terminais, acredita que esse cenário deva mudar já a partir dos próximos dias em função do cancelamento de inúmeros eventos.