Os céus de Cascavel, no Paraná, vão testemunhar a chegada de aeronaves maiores da Azul. A partir do terceiro trimestre deste ano, a companhia, que hoje opera na cidade apenas com os ATR 72-600, oferecerá voos para Campinas com os jatos da Embraer, que tem capacidade para até 118 assentos. Com o aumento da capacidade, a oferta de lugares vai pular de 140 lugares, com os dois voos diários com aeronaves menores, para 236 assentos por dia.

“Estamos muito felizes com esse incremento em Cascavel, que é uma base estratégica na malha da Azul no país. O crescimento de 68% na oferta de assentos por diamostra o amadurecimento desse mercado, o que nos proporcionará oferecer um serviço mais conveniente e diferenciado aos nossos Clientes. Apostamos no sucesso desse investimento e esperamos um retorno positivo. Nossa intenção é trazer ainda mais pessoas para voar Azul e desfrutar da experiência de nossos produtos e serviços”, destaca Daniel Tkacz, diretor de planejamento de malha da empresa. Além das opções de conexão em Curitiba, Clientes de Cascavel têm à disposição uma vasta oferta de voos e destinos em Campinas. A cidade é o maior centro de conexões da América Latina em número de destinos diretos. São 57 cidades servidas a partir do hub da Azul no interior paulista. A bordo das aeronaves da Embraer, os Clientes poderão aproveitar a TV ao vivo, com mais de 40 opções de canais de entretenimento. O serviço de bordo da Azul também oferecerá opções gratuitas de snacks e bebidas à vontade.