A cidade de Marechal Cândido Rondon será mais uma vez uma das sedes dos Jogos de Aventura e Natureza. O evento será de 23 a 31 de maio. A oficialização do município no calendário da competição ocorreu na tarde dessa quarta-feira (11), em reunião realizada na sala de reuniões do gabinete. As atrações que o evento disponibilizará em Marechal Rondon serão conhecidas em breve. O formato dos Jogos será o mesmo do ano passado, com competições nos fins de semana e oficinas durante os dias de semana.

