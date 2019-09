Autódromo liberado para a Copa Truck e Stock Car

Concluindo as obras que estão sendo executadas até o início do próximo mês, o Autódromo de Cascavel estará liberado para a realização da Copa Truck, do Mercedes-Benz Challenge, da Copa HB20, da Stock Car e da Stock Light. Isso foi o que informou Luís Ernesto Morales, presidente da Comissão de Circuitos, órgão da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), após a vistoria que vez ao Zilmar Beux na tarde de ontem. A vistoria foi acompanhada por Rubens Gatti, presidente da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), Orlei Silva, presidente do Automóvel Clube de Cascavel, e por Edson Massaro, piloto e promotor da Cascavel de Ouro.

Segundo Luís Ernesto, todas as obras solicitadas estão sendo executadas e com cronograma bem adiantado. “Todos os padrões de segurança e de saúde pública estão sendo seguidos à risca. Fiquei muito contente com o que verifiquei. A vistoria final será no dia 3 de outubro, mas será apenas para constatar a conclusão das obras”, destacou Luís Ernesto.

Orlei Silva informa que as obras estão sendo executadas em uma parceria do Automóvel Clube de Cascavel e a Prefeitura de Cascavel, pela Secretaria de Esportes.