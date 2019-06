Aumente sua energia vital e equilibre sua aura com o banho de eucalipto

Tem dias que parece que fomos atropelados por um caminhão. Já acordamos cansados, não temos energia para nada o dia todo, não conseguimos nos concentrar no trabalho e nada rende.

Nesses casos, provavelmente as energias negativas vindas dos ambientes podem ter se acumulado o que desequilibra o campo energético. Uma solução eficaz nesses casos é o banho de eucalipto. O banho de eucalipto aumenta a energia vital, equilibra a aura e fortifica o espírito.

Existem diversas receitas de banhos para diferentes finalidades, entre eles o banho de eucalipto é um dos que pode te ajudar a trazer muitos benefícios para a sua vida. Entre os benefícios estão: aumento da energia vital, fortalecimento do espírito, proteção, afasta energias negativas, eleva o humor, aumenta a autoestima e auxilia na melhora da vida financeira.

A finalidade de um determinado banho vai depender dos ingredientes usados. Por exemplo, um banho que utiliza apenas o eucalipto como ingrediente tem um efeito diferente daquele que também usa sal grosso. Cada receita tem o seu poder.

Se as contas não estão fechando no final do mês, chegou o momento de você fazer um banho de eucalipto com alecrim. Ele trará prosperidade para sua vida e abrirá seus caminhos financeiros, colocando à sua disposição mais oportunidades de ganhar dinheiro. Veja como é simples fazê-lo:

Ingredientes:

1 punhado de folhas de eucalipto;

1 punhado de alecrim seco ou verde;

7 moedas de 1 real;

3 litros de água.

Como preparar:

Coloque a água no fogo e acrescente as 7 moedas de 1 real, deixando ferver por cerca de 10 minutos. Em seguida, adicione as folhas de eucalipto e alecrim e deixe mais um minuto no fogo. Na sequência, desligue a fervura e deixe repousar por meia hora. Após esse tempo, coe a mistura. Jogue o alecrim e o eucalipto que sobrou na natureza, pode ser em um jardim ou em uma mata. As moedas você pode gastá-las normalmente.

Primeiro, tome seu banho habitual. Em seguida, jogue a mistura no seu corpo lentamente, dos ombros para baixo. Ao terminar, vista uma roupa clara. Agora é só esperar alguns dias para que as oportunidades financeiras comecem a aparecer. *Importante: esse banho deve ser tomado em uma segunda-feira.

Fonte: Astrocentro