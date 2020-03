Aulas serão suspensas a partir de sexta-feira em São Pedro do Iguaçu

As aulas e demais atividades coletivas nas escolas municipais, CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e demais espaços culturais e esportivos de São Pedro do Iguaçu estão suspensas a partir desta sexta-feira (20).

Um decreto publicado nesta semana em São Pedro do Iguaçu adotou medidas para evitar a propagação do coronavírus (covid-19) no município.

Conforme as normas da OMS (Organização Mundial da Saúde) ficam suspensos os eventos relacionados aos serviços de convivência e de fortalecimento de vínculos, inclusive reuniões do grupo de idosos.

O transporte sanitário foi suspenso em casos de atendimento eletivo. Foram mantidos os atendimentos de transporte somente para urgência e emergência, para manutenção de tratamentos de alta complexidade, hemodiálise, gestação de alto risco e à critério da Secretaria Municipal de Saúde.

Fica suspensa também a realização de eventos artísticos, esportivos, culturais, sociais ou científicos e recomenda-se que a suspensão seja estendida para o setor privado, inclusive para atividades comerciais, religiosas e de prestação de serviços.

Confira a íntegra do decreto: