Aula Vertical: Curso de Arquitetura discute construção de Hospital na China

Práxis tradicional no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paranaense – Unipar, a aula vertical abordou três temáticas da atualidade: patrimônio histórico, problemas das enchentes no Sudeste do País e a construção do hospital na China em nove dias.

A aula vertical é uma tipologia de aula em que se discute um assunto sob a visão de todas as disciplinas do curso, fazendo uma integração entre elas. O encontro teve por objetivo discutir assuntos da contemporaneidade e avaliar como os profissionais de Arquitetura e de Engenharia podem contribuir para a resolução de problemas complexos, como os citados anteriormente.

“Os alunos podem entender como cada disciplina é importante na construção dos saberes da profissão e observar nos diversos ramos de atuação no mercado de suas profissões”, frisa Paciornik, coordenadora da Arquitetura.

A atividade integrou alunos de todas as séries e envolveu os professores Flávio Uren, responsável pela disciplina de Projeto; Emerson Santos, que ministra aula de Projeto, História da Arquitetura e Patrimônio; Deborah Paciornik, com Paisagismo, Construções Sustentáveis e Ciência do Ambiente; e Alberto Garcia, que leciona sobre Infraestrutura Urbana, Urbanismo, História e Projeto.