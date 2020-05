Aula Paraná facilita registro de presença do aluno

Uma nova ferramenta do Aula Paraná lançada nesta semana vai facilitar ainda mais a vida do aluno na hora de marcar presença nas aulas a distância durante a pandemia. Agora, em toda sala virtual do Google Classroom haverá sempre um formulário de presença em que basta marcar “sim”. A ação leva poucos segundos e garante o registro da participação do estudante na aula daquela disciplina.

Antes, a presença vinha sendo contabilizada com o login do estudante no Google Classroom. Agora ele pode visualizar o procedimento e registrar a presença de forma mais rápida e fácil. O formulário de cada disciplina fica disponível durante todo o dia em que determinada aula está agendada, já que ela pode ser acessada no canal do Youtube do Aula Paraná.

MAIS TRANSPARÊNCIA – Com o novo sistema o estudante passa a ver o processo acontecendo em tempo real, o que traz mais transparência. “Isso faz com que o aluno fique menos preocupado se a presença dele foi contabilizada ou não. É também uma forma de facilitar a organização do próprio estudante, que marca sua presença com apenas um clique”, destaca o secretário estadual da Educação, Renato Feder.

O diretor de Tecnologia e Inovação da pasta, Gustavo Garboza, ressalta a integração mais rápida da nova ferramenta com os sistemas de controle do professor. “Essa marcação é integrada automaticamente todos os dias em uma ferramenta de BI (business Intelligence), em um painel online que permite ao professor conferir a presença do aluno na aula e incluir isso no Registro de Classe Online”.

Para o diretor de Educação da secretaria, Roni Miranda Vieira, o processo contribui significativamente para esta organização. “Com o novo formulário, que vai junto com as atividades, o aluno vai saber exatamente qual aula ele acompanhou e quais atividades ele já fez. É uma forma simples de se organizar”, destacou.

IMPORTÂNCIA DO PROCESSO – Vieira destaca que esse registro da presença com no novo formulário, ainda que simples, é muito importante. “Isso vai dar garantia imediata para o aluno de que sua presença foi contabilizada. É importante que ele faça este processo, que é bem simples. Afinal, estas aulas estão contando para o ano letivo”, ressaltou o diretor.

ALUNOS SEM ACESSO – Os alunos que não têm acesso à internet e estão participando do Aula Paraná com os materiais e atividades impressas terão a presença contabilizada por meio da realização e entrega destas atividades.

AULA PARANÁ – Aula Paraná, programa de aulas não presenciais adotado em função da pandemia do novo coronavírus, utiliza cinco ferramentas que garantem a cobertura de 99,7% do Estado e o atendimento a mais de 1 milhão de alunos da rede estadual de ensino.

As estratégias são a transmissão de videoaulas na TV aberta, o uso dos aplicativos Aula Paraná e Google Classroom, conteúdo disponibilização também no Youtube e a entrega de material impresso.

Atualmente, o Aula Paraná conta com grande. já são mais de 19,6 milhões de visualizações no Youtube; 630 mil jovens acessam o Google Classroom diariamente; 41 mil professores da rede estão conectados no Classroom e mais de 800 mil usuários já baixaram o aplicativo Aula Paraná nos celulares.

A boa cobertura é complementada com a transmissão das videoaulas em três canais da TV aberta e pacotes gratuitos de 3G e 4G para os estudantes.