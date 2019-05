Aula Magna marca início do curso preparatório para o Enem e Vestibular

Na última sexta-feira (24) no Centro da Juventude do Jardim Europa, foi lançado o Curso Preparatório para o Enem e Vestibular da Prefeitura de Toledo através da Secretaria da Juventude. O momento contou com apresentações de danças e artes marciais.

Estiveram presentes o Chefe do Núcleo Regional de Educação, José Carlos Guimarães, o vereador Gabriel Baierle, diretores, coordenadores e pedagogos de alguns colégios do município, representantes do Conselho Municipal da Juventude, e representante da empresa que vai fornecer o curso, a empresa do Município de Maringá, Defenti e Ribeiro Centro Educacional LTDA.

Com auditório lotado, o Secretário da Juventude, Jairo Cerbarro, avalia que o lançamento do curso foi um sucesso. “Muitos pais estiveram presentes para conhecer a estrutura por onde seus filhos vão estudar por 6 meses. O que será ofertado aos jovens é a importância de se preparar de forma eficaz para as provas que estão por vir. Estamos contentes em oferecer essa oportunidades aos jovens de Toledo”, destaca Jairo.

Essa é uma das maiores ações do Estado Paraná em termos de curso gratuito para o Enem e Vestibular, são 190 vagas oferecidas. Uma das jovens que vai participar do curso é a Larissa Pereira dos Santos, de 16 anos, que mora no Cesar Park. “Para nós que estamos no terceiro ano essa é uma oportunidade muito boa. Ainda mais de forma gratuita, eu e meus pais ficamos muito felizes com isso”.

O vereador Gabriel Baierle ressalta que Toledo investe em Políticas Públicas para a Juventude. “É uma oportunidade que poucos municípios oferecem aos jovens, com certeza esse curso preparatório irá capacitá-los para que realizem o sonho de entrar em uma universidade”, fortalece.

Sobre o curso

O investimento estipulado para a aplicação no curso ficou em R$ 70.400,00. Serão atendidos jovens de 15 a 29 anos, que devem realizar as atividades no Centro da Juventude (CJU) Márcio Antônio Bombardelli, no Jardim Europa.

São 160 vagas para alunos do Ensino Médio. As outras 30 serão para aqueles que terminaram o Ensino Médio e ainda não estão no Ensino Superior.

Cada aluno deverá receber material didático fornecido pela empresa. Uma apostila de tamanho A4, colorida com no mínimo 250 páginas que deverá constar no material uma parte teórica e a parte de resolução de questões para o Enem e para o Vestibular.

Vale destacar que todos os jovens que forem participar terão transporte gratuito na ida e volta das atividades. Uma parceria entre Sorriso de Toledo e Prefeitura.