Aula Magna de Psicologia garante novos aprendizados

Possibilitando aos alunos de Psicologia conhecerem mais sobre a profissão que escolheram e como é sua prática, a Aula Magna do curso do Centro Universitário de Cascavel – Univel trouxe a psicóloga Sandra Mara Abrão David, que abordou o tema “Psicologia Mitos e Verdades”.

“A intenção foi mostrar aos alunos os desafios da profissão, porque muitas pessoas ainda não conhecem ou têm uma imagem errônea do psicólogo, e como eles estão começando o curso agora, trouxemos uma profissional com muitos anos de experiência. A partir dessa aula, pudemos discutir acerca dos mitos da atuação e os desafios mais atuais, além de conhecer a história dessa profissional”, explicou a coordenadora do curso de Psicologia da Univel, Caroline Buosi Velasco.

Sandra falou sobre as diferentes abordagens que o acadêmico poderá seguir e a importância de se fazer terapia para o autoconhecimento, além da própria experiência. “Passando a visão geral da Psicologia, a aula magna teve o propósito de trazer à luz da psicologia como um todo as dificuldades, as vantagens, os acertos, os erros e os desafios, como qualquer outra profissão. Os desafios que enfrentei me proporcionaram isso, me fizeram amadurecer e ter um crescimento pessoal”, contou a psicóloga.

A acadêmica de Psicologia Kamylla Tomazelli contou a importância de uma aula assim para o primeiro ano do curso: “Adorei a aula com a psicóloga Sandra, ela conseguiu nos mostrar o lado prático do exercício da psicologia que fica um pouco distante dos alunos nos períodos iniciais do curso. Dessa forma, a turma toda teve uma visão bem realista do psicólogo enquanto profissional. Saber dessas experiências na prática só engrandece nosso conhecimento”, declarou a aluna.

A psicóloga ainda deixou vários recados muito importantes para a formação dos acadêmicos. “A proposta é que o estudante do curso de Psicologia se esvazie de todos os seus preconceitos para poder receber o novo conhecimento e viver novas experiências. O estudante precisa ter fome de aprender, ler e conhecer cada vez mais sobre como funciona a mente humana. Precisamos ser vampiros intelectuais, tudo é importante. Eu posso dizer com segurança que o que me trouxe até aqui foi o coração. Então eles precisam olhar para a profissão que escolheram com o coração, porque vão passar por esse processo de mitos e verdades, e nós torcemos por eles, queremos que saiam vencedores no final, pois todos são capazes, o que precisam é de muito desejo e sintonia entre a mente e o coração”, conclui Sandra.