Aula Magna de Educação Física

Na próxima terça-feira (26) será ministrada uma Aula Magna para o curso de Educação Física – Bacharelado no câmpus de Marechal Cândido Rondon da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná). Às 9h30, no Tribunal do Juri da Unioeste, a professora Kátia de Angelis, da Unifesp (SP), irá proferir a aula intitulada “Impacto do Treinamento Físico nas Doenças Cardiometabólicas”.

Essa aula será a abertura oficial do ano letivo de 2019, ano em que o curso de Educação Física comemora seus 35 anos no câmpus de Marechal. Na ocasião, serão abordados os aspectos mais recentes e importantes sobre a prática do treinamento físico em relação às doenças cardiometabólicas que estão presentes numa parcela importante da população mundial e brasileira.

Possibilitará a troca de informações em relação aos resultados mais avançados do treinamento físico sobre essas doenças de forma não medicamentosa e de custo relativamente baixo.

Não há necessidade de fazer inscrição e será aberta a toda a comunidade acadêmica e a comunidade externa que possa interessar.