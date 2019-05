Aula Magna da Saúde traz o humorista Rey Biannchi

Reunidos, os cursos de Biomedicina, Enfermagem, Estética e Cosmética, Odontologia e Psicologia da Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Cascavel, receberam o humorista Rey Biannchi, que ministrou palestra sobre “O humor na saúde”.

A princípio, o palestrante ressaltou que há diferentes tipos de humor, entre eles, o humor comédia e o humor Ananda – que significa bem aventurança. Nessa linha, enfatizou que o aspecto de Krishna na Índia é Sat Chit Ananda, que quer dizer eternidade, conhecimento e bem aventurança.

Segundo Biannchi, o humor é mal interpretado: “Os humores, o líquor do corpo humano, a endorfina e a serotonina, tudo isso movimenta o humor. Quando você recebe uma boa notícia, fica feliz, e isso está conectado com o humor. A pessoa de bem com a vida não está sempre rindo, mas está sempre agradecendo, tem uma vibe positiva”, afirmou.

Ainda salientou que “está convencionado pelas religiões que o homem tem que ser sério para não perder a eficiência (fazer bem feito) e a eficácia (fazer o que deve ser feito); é mentira!”

A abertura do evento foi proferida pelo diretor da Unidade, professor Gelson Uecker, que apontou dados da educação, mencionando que 65% dos brasileiros estão preocupados com qualificação, considerando um número baixo em relação à Índia, que é um país que, como o Brasil, busca conhecimento, e esse patamar chega a 90%: “Eles estão mais conscientes do que nós, mas ainda bem que vocês estão aqui em formação, vocês estão no caminho certo, estão na área da saúde que é uma área tradicional em termos de oportunidades, com oscilações normais”.

Além de estudantes da Unipar, o evento recebeu estudantes de outras instituições e de outras cidades e, ainda, egressos e professores.