Em seu primeiro ano no WTCR – a Copa do Mundo dos carros de turismo -, Augusto Farfus tem encarado novos desafios com circuitos até então desconhecidos. Foi o caso de Marrakesh, Eslováquia, Vila Real e, no último fim de semana, Ningbo, na China. Em evento válido pela sétima etapa do campeonato, e o brasileiro garantiu mais dois bons resultados, ao bater na trave de seu terceiro pódio consecutivo, com o quarto lugar na corrida 3, e também um sétimo lugar na primeira prova, comprovando sua evolução nesta segunda metade da temporada. Com os pontos somados nesta rodada tripla, Farfus entrou no top-10 da classificação geral.