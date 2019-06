Ato de vandalismo deixa cidade sem telefonia móvel

UMUARAMA – Um ato de vandalismo praticado no início da tarde do domingo (23), derrubou uma das redes de telefonia que atende grande parte da população de Umuarama. Desde a manhã da segunda-feira (24), umuaramenses que fazem uso da rede de Telefonia Tim, ficaram sem poder usar os telefones para fazer ligações e consequentemente sem a utilização dos dados móveis.

Isso aconteceu devido a um incêndio criminoso em uma barraca de frutas que estava instalada ás margens da rodovia PR-580, que liga Umuarama ao distrito de Serra dos Dourados. A barraca incendiada ficava em frente à entrada do conjunto 1º de Maio.

De acordo com os registros da equipe que integra a Guarnição de Combate à Incêndios do 6º Subgrupamento de Bombeiros, o chamado recebido pela central foi ás 13h27 do domingo. Imediatamente os bombeiros seguiram com o caminhão tanque até a referida rodovia, onde o incêndio na barraca de madeira foi controlado.

Infelizmente os bombeiros não conseguiram impedir que as chamas atingissem a fiação presa a um posto de iluminação pública. Por ali passam fibras ópticas de telefonia celular, de TV por assinatura, além de telefonia fixa e energia.

Na tarde de ontem funcionários das empresas que tiveram equipamentos atingidos pelo ato de vandalismo foram ao local dar início aos trabalhos de reestabelecimento de sinal. O prazo articulado pelas empresas era de que 24 horas à partir do início dos trabalhos para que o sistema voltasse a ser normalizado.

O proprietário da barraca de frutas destruída compareceu na Delegacia de Polícia na tarde de ontem onde registrou uma queixa denunciando que o incêndio foi criminoso. O caso será investigado.