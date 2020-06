Atleta de Foz do Iguaçu conquista patrocínio e vai representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio

A atleta da canoagem Ana Sátila é uma das 12 atletas selecionadas pela campanha #ElasTransformam e passa a fazer parte do time MRV. A empresa, uma das que mais investem no esporte brasileiro, selecionou atletas do sexo feminino que estão competindo por vagas nas Olimpíadas de Tóquio. A canoísta de 24 anos, já tem vaga garantida nos Jogos Olímpicos e vai representar Foz do Iguaçu, cidade onde mora e se prepara para a competição.

As esportistas escolhidas serão patrocinadas por 24 meses – antes, durante e depois dos jogos – e terão como capitã Maurren Maggi, o maior nome da história do atletismo feminino brasileiro. O objetivo da campanha criada pela MRV é fomentar o esporte brasileiro e enaltecer a importância da presença feminina nesse espaço. Primeiramente, foram escolhidas 6 esportistas e, para nomear a outra metade, a empresa abriu inscrições no site

Além da canoísta Ana Sátila, outras 11 atletas foram escolhidas: Aline Ferreira (Wrestling Olímpico); Ana Patricia Ramos (Vôlei de Praia); Beatriz Iasmin Ferreira (Boxe); Bruna Takahashi (Tênis de Mesa); Flavia Saraiva (Ginástica Artística); Kahena Kunze (Vela); Lorrane Ferreira (Natação); Luísa de Baptista Duarte (Modalidade: Triathlon); Luiza Guisso Fiorese (Vôlei sentado – paralímpico); Rayssa Leal (Skate Street) e Silvana Lima (Surf). As esportistas receberão pelos próximos dois anos a bolsa atleta MRV, além de todo o suporte da companhia e da capitã Maurren Maggi.