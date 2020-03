Atividades no Centro de Convivência do Idoso e Centro da Juventude de Foz estão suspensas temporariamente

A Secretaria Municipal de Assistência Social suspendeu temporariamente as atividades no Ceju (Centro da Juventude) no Jardim Naipi e no CCI (Centro de Convivência do Idoso) em Foz do Iguaçu. O atendimento nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) será mantido, mas a recomendação para a população é buscar as unidades somente em situações emergenciais.

As medidas têm duração de 15 dias, podendo ser prorrogadas. Elas atendem ao Decreto nº 27963, que estabelece normas de controle e prevenção ao coronavírus em Foz do Iguaçu.

Para evitar aglomerações neste período, a atualização e abertura de Cadastro Único será feita por agendamento, por meio dos telefones (45) 3545 1004 ou (45) 99979- 5113.

A Assistência Social também recomendou a suspensão das atividades das instituições que compõem a rede complementar do município, com projetos cofinanciados pela secretAria, que incluem grupos de idosos e jovens, por exemplo.

O secretário de Assistência Social Elias de Souza Oliveira ressalta que a colaboração da população é fundamental. “Todo e qualquer tipo de exposição ou aglomeração de pessoas nos espaços são situações de risco, então evitar isso é uma medida de proteção, é uma medida de cuidado para que as pessoas não vivenciem uma situação mais grave”, explica.

Até o momento a cidade ainda não tem casos confirmados da doença. Todas as medidas adotadas têm caráter preventivo e seguem as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Idosos

De acordo com a OMS, os idosos e pessoas com doenças crônicas são as mais propensas a desenvolver complicações da Covid-19. Números globais mostram que a mortalidade em decorrência do coronavírus é de 15% a 18% nos idosos. A orientação do Ministério da Saúde é que idosos e doentes crônicos evitem o contato social, principalmente em cidades que já tem a transmissão da doença.

Plantão

Em caso de dúvidas, a população pode acionar Plantão Coronavírus 24 horas, disponível por telefone ou WhatsApp pelo número (45) 9992-0550.