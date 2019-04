Athletico x Toledo vale o título do Paranaense

Pouco mais de três depois do início das disputas do Paranaense de Futebol 2019, o campeão será conhecido neste domingo, a partir das 16h, na Arena da Baixada. Athletico e Toledo se enfrentam pela rodada de volta uma semana depois de terem medido forças no Oeste do Estado, onde o Porco venceu por 1 a 0.

O resultado do primeiro jogo dá ao time toledano a vantagem do empate para comemorar o título inédito fora de casa, e logo no palco de uma das piores goleadas que sofreu na história.

Já ao Furacão apenas a vitória interessa. Precisa vencer por ao menos um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por dois ou mais gols para erguer o troféu estadual pela 25ª vez, a segunda consecutiva.

No jogo entre as equipes pela fase classificatória, o Athletico goleou o Toledo por 8 a 2, na Baixada, pela 1ª rodada da 2ª Taça, logo no primeiro compromisso toledano depois da conquista da 1ª Taça.

Para este reencontro, ambas as equipes deverão ter mudanças. No Toledo, o centroavante Wainy, liberado pela diretoria, é desfalque certo para o técnico Agenor Piccinin. Já no Athletico o técnico Rafael Guanaes deve ter reforços do elenco principal. O volante Matheus Rossetto e o meia João Pedro devem ser os escolhidos.