Athletico bate Botafogo em casa e encosta no G-4 do Brasileirão

O Athletico Paranaense venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. Jogando diante do Botafogo, na Arena da Baixada, o Furacão derrotou os cariocas pelo placar de 1 a 0. O gol único do jogo foi marcado por Thonny Anderson, no segundo tempo.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 53 pontos e ocupa a quinta colocação na tabela. Já o Glorioso está com 36 pontos e aparece na 14ª posição.

O jogo

Jogando em casa, o Athletico foi para cima do Botafogo desde os primeiros minutos da etapa inicial. Aos 18 minutos, Khellven cobrou falta no cantinho, mas o goleiro Diego Cavalieri caiu bem para fazer a defesa.

Aos 21 minutos, a melhor oportunidade. Igor Cássio tocou com a mão na bola dentro da área, e a arbitragem marcou pênalti. Marcelo Cirino foi para cobrança, mas bateu para fora, à direita do gol alvinegro, desperdiçando a chance de colocar o Furacão em vantagem.

Na etapa derradeira, o Athletico não demorou muito tempo para inaugurar o placar. Aos 13, os mandantes encaixaram ótimo contra-ataque, e a bola sobrou para Thonny Anderson completar para o fundo das redes. Cavalieri ainda tocou na bola, mas não conseguiu impedir o 1 a 0.

Nos minutos finais, o Botafogo ainda pressionou os donos da casa, e teve uma grande oportunidade com Diego Souza. Após bate-rebate, a bola sobrou para o camisa 7, que encheu o pé, mas a zaga rubro-negra desviou e cortou para escanteio.