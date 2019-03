Athletico 8×2 Toledo

Toledo – Campeão da 1ª Taça do Paranaense de Futebol num feito histórico e inesquecível, o Toledo gerou expectativa para a 1ª rodada da 2ª Taça, na visita ao Athletico. O resultado, entretanto, chamou quase tanta atenção quanto ao feito do jogo imediatamente anterior: goleada atleticana por 8 a 2, na Arena da Baixada. O técnico Agenor Piccinin se surpreendeu com o placar do jogo e pouco tentou explicar o que aconteceu com o Porco no fim de semana.

“O Athletico jogou muito e nós não jogamos nada, nem ofensiva nem defensivamente. Dar explicação fica até difícil, a única coisa que tem que fazer é assumir derrota. Nós estávamos com dificuldade de compor o grupo, com seis a menos, quatro titulares e dois reservas, então isso também faz uma diferença”, disse o treinador toledano citando as ausências de Eduardo, Adriano, Julio Cesar e Wainy, por lesão, e Guilherme Rend e Marcelinho, por força contratual.

Agenor disse ainda que já esperava uma dificuldade maior na 2ª Taça. “Eu disse no 1º turno que teria que ser daquela forma que foi porque no 2º turno seria muito difícil, e aí está a razão de nós termos nos preparado muito no 1º turno, porque sabíamos da dificuldade que seria agora, está aí o placar como prova. Não adianta tirar mérito do Athletico, nós não reagimos e não tivermos esforço, resta-nos aceitar a superioridade adversária, mas não podemos nos esquecer que somos a equipe que ganhou o 1º turno. Não pode ter caído por terra o que nos fizemos para isso. Nós ganhamos o primeiro turno, e da maneira que ganhamos, em cima de quem foi, então, nós não desaprendemos”.

Poder de escolha

Agenor disse ainda que o título da 1ª Taça deu o poder ao Toledo escolher como se comportar daqui pra frente no campeonato: “temos que buscar novamente o foco e voltar pra competição, e saber que temos quatro jogos pra decidir o futuro, e se não der no segundo ou no terceiro jogo temos que mudar a forma de ação, trabalhar dentro do perfil que nós temos que nos preparar para uma decisão final. Nós somos a única equipe que tem esse poder, de escolher se vamos manter a luta pelo 2º turno ou preparar a equipe para a final. É nós, Toledo, que vamos decidir isso”.