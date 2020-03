ATENÇÃO:Rodoviária de Cascavel não terá mais embarques a partir da zero hora deste sábado

A principal medida foi oficiar os permissionários das empresas de transporte rodoviários para suspender a venda de passagens. Desta forma, a partir da zero hora deste sábado (21) não serão mais realizados embarques no Terminal Rodoviário Dra Helenise Tolentino, até o dia 5 de abril. A venda de passagens está proibida, conforme o artigo 9º do Decreto Municipal. Para os ônibus que ainda estão em trânsito, a Cettrans/Transitar, o setor de fiscalização fará a recepção dos mesmos nas plataformas do TRC neste sábado (21), somente para desembarque.

Transporte coletivo urbano

Neste fim de semana o transporte coletivo funcionará com tabela de domingo (disponível no site da Cettrans) no horário das 6 às 20 horas. Na segunda-feira (23) será reavaliada a decisão, de acordo com a efetividade do plano de contingência. Novas medidas podem ser tomadas a qualquer momento.

A decisão pela tabela e a melhor forma de atender os trabalhadores dos serviços essenciais, da indústria e supermercados que estão previstos no Decreto Municipal, foi tomada pela Cettrans/Transitar nesta manhã (19) na Acic, junto com empresários, com as empresas que operam o sistema e com representantes da Apras, das distribuidoras de alimentos, da Ceasa e da Coopavel.

Os empresários estão conscientes da seriedade deste momento, sensíveis à necessidade de somar forças com o Poder Público para se conter o avanço do coronavírus; alguns, já antecipando o problema, trabalham com fretamento de ônibus e planos de contingência ou orientando os funcionários a não utilizarem o transporte coletivo, bancando meios alternativos de transporte.

Gratuidades suspensas temporariamente

A partir deste sábado (21), conforme o Decreto nº 15.313, serão suspensas as gratuidades, visando desestimular ainda mais o uso do transporte público em Cascavel, que mesmo com toda a orientação já disseminada, ainda não foi suficiente para que idosos, principalmente, permaneçam em casa. No caso dos estudantes, esses já estão sem aulas, justamente para permanecer em casa, para garantir a prevenção.

Não saia de casa sem necessidade

Por questão de saúde pública, a Companhia de Transporte e Trânsito reforça a orientação a todas as pessoas que não precisam se deslocar a trabalho – previstos no decreto – para que PERMANEÇAM EM CASA e não utilizem os ônibus e os terminais de transbordo, justamente para evitar aglomeração e buscar conter a propagação do vírus. Na medida do possível, a orientação é para utilizar meios alternativos de transporte.

A Apras, durante a reunião, pediu apoio na divulgação para que SOMENTE UMA PESSOA por família entre no supermercado para comprar o necessário, e assim evitar aglomeração por uma questão de saúde pública. Não será mais permitida a entrada de famílias inteiras ao mesmo tempo para garantir o plano de contingência nos estabelecimentos, como orienta o decreto.

Aeroporto

O Aeroporto Municipal continua aberto pela União. A partir de segunda-feira (23), fiscais da Vigilância Epidemiológica trabalharão no desembarque de passageiros para cadastramento da origem e destino; eles receberão orientação de fazer isolamento, caso tenham passado por alguma cidade que tenha transmissão de vírus local.

A coordenação do aeroporto pede que grupos de amigos e familiares evitem fazer acompanhamento no embarque ou na recepção de passageiros no desembarque, visando também evitar aglomeração e o trânsito intenso de pessoas no local.

Recursos de multas e defesa processual adiados

Em consequência da pandemia, a Cettrans/Transitar também informa que, conforme a Deliberação nº 185/2020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ficam interrompidos – por tempo indeterminado – os prazos para apresentação de defesa de autuação, recursos de multa e defesa processual, bem como o prazo para identificação do condutor infrator.

Em relação ao EstaR, a regularização de avisos ainda não vencidos poderão ser regularizados a partir do dia 6 de abril, podendo ainda ser prorrogado em caso de novos decretos municipais.

Funcionários da Cettrans

Atendendo ao Decreto Municipal, o Departamento Jurídico e e de Recursos Humanos da Cettrans organizaram hoje (19) o afastamento do trabalho para os funcionários que se enquadram em grupos de risco (idosos, doentes crônicos, lactantes e gestantes), que poderão antecipar férias, licenças prêmio ou compensar horas a partir de segunda-feira (23). Os demais funcionários, como do EstaR, estão sendo remanejados conforme a necessidade interna da Companhia. Na segunda-feira (23) serão avaliadas novas formas de organização de trabalho.