ATENÇÃO: Manutenção na sinalização da BR-277 em Cascavel neste sábado deixa trânsito lento

A Ecocataratas, concessionária que administra a rodovia BR-277 iniciará manutenção da sinalização horizontal na BR-277 em Cascavel no sábado (29) e domingo (1º/03). Os trabalhos serão realizados entre os quilômetros 583 (próximo ao Posto Rosário) até o quilômetro 591 (passarela de pedestres do Guarujá). Além deste trecho, também haverá intervenção no quilômetro 593 da rodovia e os serviços serão executados a partir das 09h se estendendo até o fim do dia. Caso os trabalhos não sejam concluídos poderá ocorrer nova intervenção nos dias 07 e 08 de março.

Estes serviços estão previstos no cronograma de obras e manutenção da concessionária e o fluxo de veículos, em ambos os sentidos, serão canalizados no próprio local, não sendo necessário interdição total da rodovia. Em caso de condições climáticas adversas os serviços serão adiados.

O trecho estará devidamente sinalizado com placas, cones e bandeirinhas e a Ecocataratas orienta para que, os motoristas respeitem a sinalização de obras e o limite de velocidade de 40 km/h.

Para saber mais informações sobre a concessionária acesse o site www.ecocataratas.com.br, por meio do Twitter: @ecocataratas ou no Instagram: @ecocataratas_ acompanhe as nossas redes sociais e fique bem informado. Para entrar em contato ligue para 0800 450 277 ou baixe no celular o aplicativo Ecorodovias APP, onde terá acesso a informações sobre condições de tráfego, serviços e interferências na rodovia. Em situações de emergência, o usuário poderá solicitar atendimento médico ou socorro mecânico acionando a opção “SOS” diretamente no aplicativo.