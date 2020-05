ATENÇÃO: fiação de luz da USF Brazmadeira é furtada, pacientes serão atendidos pela USF Interlagos temporariamente

A Divisão de Atenção Primária da Secretaria de Saúde de Cascavel informou na manhã desta terça-feira (12) que os atendimentos agendados por telefone (0453096-9191) para consulta na USF (Unidade Saúde da Família) do Brazmadeira serão atendidos na USF do bairro Interlagos.

A medida foi necessária tendo em vista o furto da fiação de luz na USF Brasmadeira, o que impossibilita o atendimento à população agendada.

O Setor de Manutenção Predial, juntamento com a Copel, estão trabalhando para a resolução do problema o mais breve possível. Lembrando: os pacientes agendados por telefone para consulta na USF Brasmadeira serão atendidos na USF do bairro Interlagos.

Para agendar a consulta nas unidades de saúde, o paciente deve entrar em contato com o 3096-9191.