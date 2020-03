ATENÇÃO: Cascavel tem mais 3 casos confirmados de coronavírus e chega a 5

A prefeitura de Cascavel confirmou no fim da tarde desta quinta-feira (26) que o município teve mais três casos confirmados do novo coronavírus:

1)Sexo feminino, 39 anos, história de viagem internacional. Início dos sintomas em 13.03 e coleta do exame no dia 19.03. Pelo tele monitoramento apresenta bom estado de saúde e tem orientações de isolamento domiciliar.

2) Sexo feminino, 41 anos, história de viagem internacional. Início dos sintomas em 14.03 e coleta do exame em 19.03. Pelo tele monitoramento apresenta bom estado de saúde e tem orientações de isolamento domiciliar.

3) Sexo masculino, 40 anos, histórico de viagem para São Paulo, início dos sintomas em 16.03 e coleta do exame no dia 20.03. Pelo tele monitoramento apresenta bom estado de saúde e tem orientações de isolamento domiciliar.

A Secretaria de Saúde de Cascavel emitiu por volta das 11h desta quinta-feira (26), o boletim diário com os casos atualizados do novo coronavírus (covid-19) no município. Já são 439 casos suspeitos da doença, dois casos estavam confirmados pela manhã e 39 já foram descartados

Com mais esses três casos Cascavel soma cinco confirmações da doença.