Associação Comercial e Industral de Foz do Iguaçu inaugura nova sede 

Foz do Iguaçu começa a escrever mais um importante capítulo da sua história. A inauguração da nova sede da ACIFI e do Centro Integrado de Desenvolvimento Regional (CID), nesta quinta-feira, 24, a partir das 19h30, inicia um ciclo promissor do associativismo empresarial e da sociedade civil organizada para impulsionar a economia e colaborar com o progresso do município, do Paraná e do Brasil.

É imprescindível registrar que o empreendimento é um sonho construído ao longo de oito gestões. Desde o surgimento da ideia da nova sede, passaram pela presidência da entidade: Arnaldo Bortoli, Wanderley Bertolucci Teixeira, Rodiney Alamini, Elizangela de Paula Kuhn, Roni Temp, João Batista de Oliveira, Leandro Teixeira Costa e Faisal Ismail. Cada qual superando as adversidades da época para levar o plano adiante.

“Estamos prontos para os desafios do presente e do futuro, sem deixar de valorizar o nosso passado”, destaca Faisal Ismail.

Graças ao empenho das oito diretorias e respectivos conselhos, agora chega o grande dia da inauguração da nova sede da ACIFI e do Centro Integrado de Desenvolvimento Regional. Sinergia O CID reúne 21 entidades da sociedade civil organizada de vários segmentos (comércio, indústria, turismo, desenvolvimento, empreendedorismo, capacitação, financeiro, crédito, inovação, emprego, controle social, clube de serviços, além de órgãos públicos de diferentes setores).

Além de abrigar a estrutura administrativa das entidades que estarão fisicamente instaladas no CID, o complexo conta com um amplo espaço compartilhado e preparado para receber atividades e eventos de múltiplos setores da economia e da sociedade. É a ferramenta à altura de Foz para debater e avançar em todos os temas de interesse da cidade e da região.

Os números da nova sede da ACIFI e do Centro Integrado de Desenvolvimento Regional:

15.700 m² de área construída 2.300 m² de espaço do terreno (antiga sede + terreno ao lado comprado em 2007)

– 3.800 m² de área comercial 11.900 m² de área residencial

-5 salas de reuniões de variados tamanhos

-1 auditório com capacidade para 250 pessoas

-1 salão de festas equipado com cozinha profissional

Entidades presentes no Centro Integrado de Desenvolvimento Regional

* ACIFI (Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu)

* Abipir (Associação Brasil Internacional de Inventores, Cientistas e Empreendedores Inovadores)

* Adetur (Agência de Desenvolvimento Turístico da Região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu)

* Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu

* BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul)

* Casa Civil do Governo do Paraná | Posto Avançado do Escritório Regional

* Codefoz (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu)

* Codetri (Conselho de Desenvolvimento Trinacional)

* Escritório de Compras Públicas de Foz do Iguaçu

* Fundo Iguaçu (Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu)

* Garantioeste (Sociedade de Garantia de Crédito do Oeste do Paraná)

* Instituto Polo Internacional Iguassu

* Lions Clube Foz do Iguaçu – Itaipu

* Observatório Social de Foz do Iguaçu

* Profoz (Núcleo Integrado de Gerenciamento de Projetos de Foz do Iguaçu)

* Programa Oeste em Desenvolvimento * Sebrae/PR | Ponto de Atendimento

* Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho | Escritório Regiona

* Secretaria de Estado dos Esportes | Posto Avançado do Escritório Regional

* Sicoob Três Fronteiras – Agência de Negócios e Unidade Administrativa

* Visit Iguassu

H2FOZ